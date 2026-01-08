EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|
08.01.2026 08:58:38
AKTIE IM FOKUS: Evotec auf Tradegate weiter gefragt - Fördermittel für Tochter
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Evotec-Aktie (EVOTEC SE) dürfte am Donnerstag an ihren starken Lauf der vergangenen zwei Handelstage anknüpfen. Auf Tradegate legte der Kurs des Pharma-Wirkstoffforschers im Vergleich zum Xetra-Geschäft am Vortag um 2,4 Prozent auf 6,44 Euro zu. Das würde einen Gesamtgewinn von rund 17 Prozent seit Dienstag bedeuten.
Wie die Hamburger am Morgen mitteilten, hat ihr Tochterunternehmen Just Biologics in den USA neue Fördermittel der Gates Foundation für die KI-gestützte Optimierung der Entwicklungsfähigkeit monoklonaler Antikörper erhalten.
In den zwei Tagen zuvor hatte die von Amgen angekündigte und bis zu 840 Millionen US-Dollar schwere Übernahme des britischen Biotechunternehmens Dark Blue Therapeutics der Evotec-Aktie Auftrieb gegeben. Denn davon wird auch Evotec profitieren, da das Unternehmen laut RBC an Dark Blue mit rund 21 Prozent beteiligt ist. Zudem beflügele diese Akquisition auch Übernahmefantasien für Evotec, hatte es am Markt geheißen./ck/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
08.01.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|SDAX aktuell: SDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
08.01.26
|EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
08.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)