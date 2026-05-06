EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
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06.05.2026 11:40:38
AKTIE IM FOKUS: Evotec dreht nach schwachem Start ins Plus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Wirksttoffforschers Evotec (EVOTEC SE) sind am Mittwochvormittag im starken Marktumfeld ins Plus gedreht. Nach dem Quartalsbericht verloren sie zunächst deutlich, hielten jedoch ihre 21-Tage-Linie. Von dort aus ging es dann über 3 Prozent ins Plus. An der 100-Tage-Linie scheinen sie nun aber festzuhängen.
Analyst Stephan Wulf von Oddo BHF war nicht zufrieden mit den Resultaten. Sie seien deutlich schwächer als gedacht - in beiden Segmenten. Im Bereich Drug Discovery and Preclinical Development bieten die Hamburger frühe Wirkstoffforschungsservices, bei Just - Evotec Biologics geht es um Biologika aus lebenden Zellen. In letztgenanntem Bereich sei Evotec mit einem massiven Umsatzrückgang ergebnisseitig in die roten Zahlen gerutscht.
Wulf sieht seine vorsichtige Haltung bestätigt. Das Unternehmen setze darauf, dass die Effizienzmaßnahmen im zweiten Halbjahr greifen. Ob dies so komme, bleibe abzuwarten, so Wulf.
Evotec-Aktien haben sich vom Jahrestief bei rund 4 Euro zuletzt um 38 Prozent erholt und damit den zwischenzeitlichen Verlust 2026 ausgeglichen./ag/jha/
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