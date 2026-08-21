Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
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21.08.2026 09:12:38
AKTIE IM FOKUS: Fielmann bricht ein - Prognosesenkung verschreckt Anleger
FRANKFURT (dpsa-AFX) - Ein trüberer Geschäftsausblick hat dem Optikerkonzern Fielmann am Freitag deutliche Kursverluste eingebrockt. Kurz nach dem Handelsstart sackte der Aktienkurs bis auf 37,95 Euro ab, ein Tief seit dem Frühjahr 2023. Zuletzt ging es als SDax-Schlusslicht noch um rund 6 Prozent auf 39,25 Euro nach unten.
Wegen der anhaltend mauen Konsumstimmung im wichtigsten Markt Deutschland schraubte Fielmann seine Jahresziele für den Umsatz und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) nach unten. Das Unternehmen war bereits Anfang Juli mit den vorläufigen Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden und hatte für beide Kennziffern das untere Ende der Zielspannen in Aussicht gestellt.
Einem Händler zufolge liegen die bisherigen Konsensschätzungen für den Umsatz und die bereinigte Ebitda-Marge knapp über den oberen Enden der neuen Zielspannen. Dass Fielmann im zweiten Halbjahr weiterhin eine Beschleunigung des Umsatzwachstums erwartet, besänftigte den Markt nicht.
Da die Konsumschwäche hierzulande bereits in den im Juli gegebenen Ausblick der Fielmann-Führung berücksichtige gewesen sei, enttäusche die Prognosesenkung nur sechs Wochen später, schrieb Branchenexperte Harrison Woodin-Lygo von der Privatbank Berenberg in einer ersten Reaktion. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass Fielmann dank der Internationalisierungsstrategie die Abhängigkeit vom deutschen Heimatmarkt reduzierte./gl/mis
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