flatexDEGIRO Aktie

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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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05.05.2026 10:48:38

AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro erholen sich - Neu auf Empfehlungsliste von Goldman

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von flatexDEGIRO haben sich am Dienstag von ihrem Vortagestief seit Anfang April abgesetzt. Die Papiere des Onlinebrokers erholten sich um bis zu 2,4 Prozent auf 31,28 Euro. Bei 31,39 Euro wartet die exponentielle 200-Tage-Linie.

Flatexdegiro-Anteile stehen nach dem Mai-Update nun auf der "European Conviction List - Directors' Cut" mit den besten Anlageideen von Goldman Sachs für Europa. Der für das im MDAX notierte Unternehmen zuständige Analyst Oliver Carruthers sieht nach der zuletzt vergleichsweise schwachen Entwicklung der Aktien jetzt einen guten Einstiegszeitpunkt.

Dabei rechnet er mit steigendem Anlegerinteresse an der fragmentierten und eher links liegengelassenen Branche von Privatkundenbrokern. Hier verfüge Flatexdegiro über Größenvorteile, gute Preise und ein breites Angebot.

Mit seinem Kursziel von 47 Euro traut Carruthers den Aktien neue Rekorde zu. Der bisherige Höchststand lag im Februar bei 43,24 Euro./ag/zb

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