AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro knacken Abwärtstrend nur mühsam

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Chartausbruch aus dem Korrekturtrend fällt bei flatexDEGIRO am Mittwochmorgen wenig dynamisch aus. Die Papiere des Onlinebrokers kletterten bis zu 1,5 Prozent, blieben jedoch haarscharf unter 13 Euro an ihrer 21-Tage-Linie hängen.

Analyst Martin Comtesse von der Investmentbank Jefferies setzte in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am Markt das höchste Kursziel von 17 Euro an. Das wäre das höchste Niveau seit April 2022.

Im zweiten Quartal sei die Gesamtzahl der Trades erstmals binnen zwei Jahren wieder gewachsen, betonte der Experte. Er sieht sich damit in seiner Vermutung bestätigt, dass 2024 der Ergebnisumschwung gelingt. Die Aktien seien deutlich günstiger bewertet als die Konkurrenz und lägen zudem unter ihrem historischen Schnitt./ag/jha/