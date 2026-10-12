flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|
12.10.2026 10:49:38
AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro nach Abstufung durch Deutsche Bank unter Druck
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Abstufung durch Deutsche Bank Research hat die Aktien von flatexDEGIRO am Montag belastet. Am Vormittag verloren sie im MDAX der mittelgroßen Unternehmen ein Prozent auf 25,80 Euro. Damit setzte sich die jüngste Talfahrt für den Online-Broker nach kurzzeitiger Stabilisierung fort, hielten sich aber über dem Zwischentief der Vorwoche. Im laufenden Jahr haben die Aktien fast ein Drittel an Wert eingebüßt.
Mengxian Sun von der Deutschen Bank stufte Flatexdegiro von "Buy" auf "Hold" ab und schrieb von einer Abschwächung des Kundenwachstums. Gleichzeitig normalisierten sich die Handelsaktivitäten der Nutzer und deren Barbestände. Zunehmender Wettbewerb drohe die Kosten für die Gewinnung neuer Kunden beim Online-Broker nach oben zu treiben. Das Kursziel senkte der Analyst von 46 auf 31 Euro, sieht also weiterhin Luft nach oben.
Die britische Investmentbank Barclays senkte derweil zwar das Kursziel für Flatexdegiro von 45 auf 44 Euro, beließ die Einstufung aber auf "Overweight". Man werde beim deutschen Online-Broker wohl auf die Jahreszahlen warten müssen, um Fragen zu Strategie und Kundenwachstum beantwortet zu bekommen, schrieb Grace Dargan in seiner Studie. Mit Blick auf den Umsatzplan für 2026 gebe es Spielraum nach oben./niw/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|25.09.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|25,78
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich fester -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.