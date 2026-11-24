FRANKFURT (dpa-AFX) - Der von einem Aktionär geforderte Verkauf von flatexDEGIRO hat den Kurs der Aktie am Dienstag angetrieben. Mit einem Aufschlag von 6,6 Prozent auf 24,72 Euro setzten die Papiere des Finanzdienstleisters die jüngste Stabilisierung fort. In der vergangenen Woche waren sie auf ein Tief seit April 2025 gefallen.

Der aktivistische Investor Primestone fordert, ein Übernahmeinteresse eines strategischen und finanziellen Partners auszuloten. Damit solle "die bestmögliche Eigentümerstruktur zur Unterstützung des langfristigen Wachstums" sichergestellt werden. Primestone selbst hält nach eigenen Angaben 1,5 Prozent an Flatex.

Seit Anfang September befindet sich der Flatex-Kurs auf Talfahrt, um bis zu 45 Prozent ging es seitdem abwärts. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt der Verlust mehr als 30 Prozent. Zum Vergleich: Die Papiere der skandinavischen Online-Broker Nordnet (Nordnet AB Registered) und Avanza (Nordnet AB Registered) sind seit Jahresbeginn um rund ein Drittel respektive knapp zehn Prozent gestiegen.

In dem Brief von Primestone heißt es denn auch, dass der Aktienkurs den vollzogenen Wandel von Flatex nicht mehr widerspiegele. So müsste Flatex aus Sicht von Primestone mit mehr als 40 Euro je Aktie bewertet werden.

Trotz der Kursgewinne in den vergangenen Tagen sank der Unternehmenswert im bisherigen Jahresverlauf um rund ein Drittel auf rund 2,7 Milliarden Euro. Größter Anteilseigner ist Bernd Förtsch, der nach Unternehmensangaben zwischen 15 und 20 Prozent hält.

Avanza und Nordnet hätten ihre Kundenbasis im Oktober mit ähnlichen Wachstumsraten wie in den vergangenen Jahren gesteigert, schrieb die Berenberg Bank jüngst in einer Branchenstudie. "Flatexdegiro aber hinkt weiter hinter den Wachstumsraten der zurückliegenden Jahre her, wie auch schon im zweiten und dritten Quartal", schrieb Analyst Christoph Greulich.

Die jüngste Stabilisierung der Flatexdegiro-Aktie - plus 17 Prozent seit dem Tief vergangene Woche - könnte auch dem Eindecken sogenannter Short-Positionen geschuldet sein. Nach Angaben des Trader-Dienstleisters Ayondo sind derzeit 9,5 Prozent der Flatex-Aktien am Markt leer verkauft. Steigt der Kurs, kaufen die Short-Seller die zuvor ausgeliehenen Aktien am Markt zurück, um Verluste zu vermeiden./bek/lew/zb