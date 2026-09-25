flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
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25.09.2026 16:54:38
AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro sinkt auf tiefsten Stand seit fast einem Jahr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von flatexDEGIRO haben am Freitag nach einem freundlichen Start ihre jüngste Talfahrt fortgesetzt. Sie weiteten im Handelsverlauf ihre Verluste aus und markierten mit 28,10 Euro den tiefsten Stand seit fast einem Jahr.
Zuletzt büßten sie gegen den freundlichen europäischen Bankentrend noch knapp fünf Prozent auf 28,64 Euro ein. Im bisherigen Jahresverlauf steht für den Online-Broker damit ein Kursrückgang um gut 22 Prozent zu Buche. Im Vergleich zum Rekordhoch von etwas mehr als 43 Euro im Februar sank der Börsenwert sogar um rund ein Drittel auf 3,2 Milliarden Euro.
Weder die zu Handelsbeginn veröffentlichte Vorstandserweiterung noch eine bestätigte Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg konnten den Titeln helfen. Analyst Chris Armstrong hält dank der Konjunkturentwicklung eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien für gerechtfertigt.
Er sieht Flatexdegiro ebenso wie den Finanzdienstleister MLP (MLP SE) als Profiteure der geplanten deutschen Rentenreform. Diese soll das bestehende Umlagesystem durch eine verpflichtende gesetzliche Kapitalrente an den Finanzmärkten ergänzen./gl/zb
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