AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro versuchen Abwärtstrend zu brechen - Aktienrückkauf

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die steile Talfahrt der Aktien von flatexDEGIRO hat am Donnerstag vorerst ihr Ende gefunden. Mit einem Plus von rund 5 Prozent auf 25,44 Euro setzten sich die Papiere am Morgen an die MDax-Spitze (MDAX).

Ihren Abwärtstrend seit Anfang September mit einem Kurseinbruch von mehr als einem Drittel bis zum Vortag könnten sie nun brechen.

Der Grund für die gute Stimmung am Donnerstag ist die Ankündigung des Onlinebrokers, erneut eigene Aktien zurückzukaufen zu wollen.

Durch den Rückkauf sinkt die Zahl der ausstehenden Aktien, sodass der Gewinn je Anteil rechnerisch steigt. Das Instrument gilt daher als ein Mittel, um den Kurs zu beleben.

Seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 43 Dollar Anfang Februar sank der Kurs unter anderem wegen Sorgen über die Wachstumsdynamik und Führungsstreitigkeiten um mehr als 40 Prozent.

Der Börsenwert liegt derzeit bei knapp 2,8 Milliarden Euro. Größter Anteilseigner ist der Firmengründer Bernd Förtsch. Er hält nach Angaben des Unternehmens zwischen 15 und 20 Prozent./ajx/stk

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