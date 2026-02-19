flatexDEGIRO Aktie

flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 10:22:38

AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro weiten Rutsch nach Ausblick aus - Citi sieht Chance

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von flatexDEGIRO haben ihren jüngsten Kursrutsch am Donnerstag fortgesetzt. Mit 30,72 Euro haben die Papiere des Onlinebrokers seit ihrem Rekord Anfang des Monats bei gut 43 Euro inzwischen 29 Prozent verloren. Auslöser waren KI-Verdrängungssorgen, die neben vielen anderen Branchen auch die Finanzdienstleister traf.

Am Vorabend enttäuschte Flatex bei der Zahlenvorlage mit dem Ausblick. Das für das laufende Jahr avisierte Ergebnis je Aktie liege acht Prozent unter dem Konsens, schrieb Analyst Andrew Lowe von der Citigroup. Flatexdegiro sei allerdings dafür bekannt, sich konservative kurzfristige Ziele zu setzen. Er stellte die Anleger somit auf eine günstige Einstiegsgelegenheit ein./ag/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

mehr Nachrichten

Analysen zu flatexDEGIRO AG

mehr Analysen
12.02.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
11.02.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
29.01.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
09.01.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

flatexDEGIRO AG 30,32 0,80% flatexDEGIRO AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen