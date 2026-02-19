flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|
19.02.2026 10:22:38
AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro weiten Rutsch nach Ausblick aus - Citi sieht Chance
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von flatexDEGIRO haben ihren jüngsten Kursrutsch am Donnerstag fortgesetzt. Mit 30,72 Euro haben die Papiere des Onlinebrokers seit ihrem Rekord Anfang des Monats bei gut 43 Euro inzwischen 29 Prozent verloren. Auslöser waren KI-Verdrängungssorgen, die neben vielen anderen Branchen auch die Finanzdienstleister traf.
Am Vorabend enttäuschte Flatex bei der Zahlenvorlage mit dem Ausblick. Das für das laufende Jahr avisierte Ergebnis je Aktie liege acht Prozent unter dem Konsens, schrieb Analyst Andrew Lowe von der Citigroup. Flatexdegiro sei allerdings dafür bekannt, sich konservative kurzfristige Ziele zu setzen. Er stellte die Anleger somit auf eine günstige Einstiegsgelegenheit ein./ag/jha/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
10:04
|MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
19.02.26
|ROUNDUP: Flatexdegiro will 2026 weiter zulegen - Markt von Prognose enttäuscht (dpa-AFX)
|
19.02.26
|KORREKTUR: Flatexdegiro will 2026 weiter zulegen und mehr Dividende zahlen (dpa-AFX)
|
19.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro weiten Rutsch nach Ausblick aus - Citi sieht Chance (dpa-AFX)
|
19.02.26
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|12.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|29.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.12.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.25
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|30,32
|0,80%