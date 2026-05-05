Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 09:46:38

AKTIE IM FOKUS: FMC dämmen Verluste ein nach Kursrutsch zum Handelsstart

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) sind am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen um bis zu fast 10 Prozent auf das tiefste Niveau seit November 2024 abgesackt.

Anschließend dämmten die Papiere des Dialysekonzerns ihren Verlust auf nur noch 3,5 Prozent ein, bevor wieder etwas Verkaufsdruck aufkam.

Experten sahen die Quartalsergebnisse insgesamt weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Hassan Al-Wakeel von Barclays hob allerdings auch das schwache Abschneiden bei den so wichtigen Behandlungszahlen in den USA hervor.

Hier habe sich der Trend gegenüber dem Schlussquartal 2025 deutlich abgeschwächt als gedacht./ag/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Nachrichten