Fraport Aktie

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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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17.03.2026 08:35:38

AKTIE IM FOKUS: Fraport weiter erholt - Cashflow früher positiv als gedacht

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport bleiben nach Geschäftszahlen auf dem am Montagmorgen begonnenen Erholungsweg. Die Papiere der Frankfurter kletterten am Dienstag vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 1,7 Prozent auf 72,90 Euro.

Tags zuvor waren sie mit 68,50 Euro zeitweise auf ein Jahrestief gerutscht und hatten seit Beginn des Iran-Kriegs somit fast 18 Prozent verloren. Bis zum Handelsende konnte das Papier einen Teil der Verluste wieder wettmachen.

Nun kamen die Geschäftszahlen aber gut an. Analystin Elodie Rall von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) sah das operative Ergebnis für das vierte Quartal um 4 Prozent über dem Konsens.

Sie hob aber vor allem den Free Cashflow positiv heraus, der im Vorjahr erstmals seit 2018 wieder positiv gewesen sei - und damit ein Jahr früher als gedacht. Auch der Ausblick auf 2026 klinge recht gut. Die weiteren Kriegsgeschehen blieben aber bei den Anlegern freilich im Fokus./ag/zb

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