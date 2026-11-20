freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
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20.11.2026 11:22:38
AKTIE IM FOKUS: Freenet nach Analysten-Hochstufung an MDax-Spitze
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von freenet haben am Freitag gegen den schwachen Markttrend merklich von einer positiven Analystenstudie profitiert. Am Vormittag stiegen die Papiere des Mobilfunk- und TV-Anbieters um 2,6 Prozent auf 24,56 Euro. Sie rangierten an der Spitze des MDAX, der rund 1,7 Prozent im Minus notierte.
Damit näherten sie sich dem höchsten Stand seit Mitte September. Für das laufende Jahr ist die Kursbilanz mit minus 16 Prozent jedoch immer noch deutlich negativ.
Barclays hat Freenet am Freitag auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 30 Euro angehoben. Die britische Bank räumt den Aktien damit ein Aufwärtspotenzial von rund einem Viertel ein. Nach Einschätzung von Analyst Mathieu Robilliard haben sich die Aussichten des Unternehmens im Mobilfunkgeschäft aufgehellt. Im Segment IP-TV sei der Gegenwind zudem nahezu abgeflaut und das Potenzial bleibe attraktiv. Zudem sieht der Experte bei den Cashflow-Zielen für 2026 noch Spielraum nach oben./edh/tih/mis
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