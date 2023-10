AKTIE IM FOKUS: Fresenius sehr schwach - Dividenden-Unsicherheit trübt Chartbild

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius (Fresenius SECo) zeigen sich am Montag im europaweit schwächeren Gesundheitssektor (STOXX EU600 Health Care) besonders schwach. Ein Pressebericht, wonach der Medizinkonzern wegen der Staatshilfen zum Ausgleich hoher Energiekosten im Krankenhausgeschäft womöglich von Dividendenzahlungen und Management-Boni Abstand nehmen will, drückte die Titel am Vormittag mit minus 3,2 Prozent an das Dax (DAX 40)-Ende.

Mit dem gleichzeitigen Rutsch unter die 21- und die 50-Tage-Linien, die charttechnisch orientierten Investoren Signale geben für den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Trend, tendieren sie in Richtung der Unterstützungen von etwas unter 28 Euro von Anfang September und Anfang August. Seit Jahresanfang beläuft sich das Kursplus noch auf 8,7 Prozent, dies bedeutet im deutschen Leitindex ein Platz im Mittelfeld./ajx/jha/