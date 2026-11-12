Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
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12.11.2026 11:27:38
AKTIE IM FOKUS: Fresenius steigen weiter - Fokus auf Wachstum geschärft
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weiter geschärfte Fokus auf Wachstum beschert den Aktien von Fresenius (Fresenius SECo) am Donnerstag auf dem höchsten Kursniveau seit acht Jahren weitere Zuwächse. Unter den stärksten Werten im rekordhohen DAX setzten sie ihren starken Lauf mit einem Plus von zuletzt 2,7 Prozent fort. Damit summiert sich das Plus seit Beginn der Rally Anfang Oktober auf fast ein Drittel.
Der Krankenhausbetreiber und Medizinhersteller konnte gut eine halbe Milliarde Euro beim Verkauf von Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care (FMC) St) einnehmen. Seine Finanzbeteiligung an FMC reduzierte der Konzern damit von rund 25 Prozent auf rund 20 Prozent. Die Titel von FMC legten moderat zu.
"Mit der strukturierten Reduzierung unserer Beteiligung an Fresenius Medical Care schaffen wir zusätzlichen Spielraum, um dieses Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren", sagte Fresenius-Chef Michael Sen. Bereits in der Vergangenheit hatte Fresenius seinen Anteil an FMC reduziert. Fresenius konzentriert sich auf die beiden Säulen Klinikgeschäft (Helios) sowie Arzneien, klinische Ernährung und Medizintechnik (Fresenius Kabi)./ajx/jha/
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Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|53,53
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|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,71
|1,79%
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