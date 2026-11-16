FRIEDRICH VORWERK Aktie

FRIEDRICH VORWERK ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.11.2026 11:04:39

AKTIE IM FOKUS: Friedrich Vorwerk weiter bergauf - Berenberg suggeriert Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein hohes Kursziel der Berenberg-Bank hat am Montag bei den Aktien von FRIEDRICH VORWERK zum höchsten Stand seit Mai beigetragen. Die Titel des Pipeline- und Anlagenbauers sprangen in der Spitze um acht Prozent hoch und erreichten mit 79,65 Euro ihr bestes Niveau seit Mai. Ihre jüngste Erholung erhielt Schwung. Seit dem Tief von Anfang Oktober hat der Kurs in der Spitze fast 30 Prozent gewonnen.

Die Privatbank Berenberg erhöhte am Montag ihr Kursziel auf 115 Euro, was klares Rekordniveau bedeuten würde. Die bisherige Bestmarke der Vorwerk-Aktien war vor etwas mehr als einem Jahr bei 109,20 Euro gesetzt worden. Mit Blick auf das vergangene Quartal attestierte Lasse Stueben dem Unternehmen ein weiterhin robustes Abschneiden. Die starke Bedeutung von Joint Ventures im Projektmix sorge für überproportionales Ergebniswachstum.

Einen Rückgang des Auftragseingangs im Vorjahresvergleich sieht Stueben gelassen. Bei Friedrich Vorwerk gebe es immer wieder quartalsweise Schwankungen, sodass dies eher eine Frage zeitlicher Verschiebungen sei, aber kein strukturelles Thema. Er betonte, in naher Zukunft bestünden für das Unternehmen in Ausschreibungen bedeutende Chancen.

Die gute Kursentwicklung der Vorwerk-Aktien half am Montag auch den Papieren des Großaktionärs MBB (MBB SE), die am Vormittag knapp drei Prozent an Wert gewannen./tih/niw/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

mehr Nachrichten

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

mehr Analysen
07:58 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.08.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FRIEDRICH VORWERK 76,50 4,08% FRIEDRICH VORWERK
MBB SE 201,00 0,60% MBB SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich kaum verändert. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen