AKTIE IM FOKUS: Friedrich Vorwerk weiter bergauf - Berenberg suggeriert Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein hohes Kursziel der Berenberg-Bank hat am Montag bei den Aktien von FRIEDRICH VORWERK zum höchsten Stand seit Mai beigetragen. Die Titel des Pipeline- und Anlagenbauers sprangen in der Spitze um acht Prozent hoch und erreichten mit 79,65 Euro ihr bestes Niveau seit Mai. Ihre jüngste Erholung erhielt Schwung. Seit dem Tief von Anfang Oktober hat der Kurs in der Spitze fast 30 Prozent gewonnen.

Die Privatbank Berenberg erhöhte am Montag ihr Kursziel auf 115 Euro, was klares Rekordniveau bedeuten würde. Die bisherige Bestmarke der Vorwerk-Aktien war vor etwas mehr als einem Jahr bei 109,20 Euro gesetzt worden. Mit Blick auf das vergangene Quartal attestierte Lasse Stueben dem Unternehmen ein weiterhin robustes Abschneiden. Die starke Bedeutung von Joint Ventures im Projektmix sorge für überproportionales Ergebniswachstum.

Einen Rückgang des Auftragseingangs im Vorjahresvergleich sieht Stueben gelassen. Bei Friedrich Vorwerk gebe es immer wieder quartalsweise Schwankungen, sodass dies eher eine Frage zeitlicher Verschiebungen sei, aber kein strukturelles Thema. Er betonte, in naher Zukunft bestünden für das Unternehmen in Ausschreibungen bedeutende Chancen.

Die gute Kursentwicklung der Vorwerk-Aktien half am Montag auch den Papieren des Großaktionärs MBB (MBB SE), die am Vormittag knapp drei Prozent an Wert gewannen./tih/niw/jha/