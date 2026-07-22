FRIEDRICH VORWERK Aktie
WKN DE: A255F1 / ISIN: DE000A255F11
|
22.07.2026 08:52:38
AKTIE IM FOKUS: Friedrich Vorwerk ziehen auf Tradegate nach Prognoseerhöhung an
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von FRIEDRICH VORWERK haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel von guten Eckdaten und einer Prognoseerhöhung profitiert. Die Titel des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen notierten auf der Plattform Tradegate 4,5 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Dienstag.
Friedrich Vorwerk hob dank einer deutlich gestiegenen Profitabilität im ersten Halbjahr seine Erwartungen an den Ertrag für das Gesamtjahr an. Seinen Optimismus begründete das Unternehmen mit einem Gewinnsprung in den ersten sechs Monaten, der unter anderem das Resultat erfolgreich durchgeführter Projekte und einer starken Auftragslage war.
Ein Händler sprach von alles in allem positiven Resultaten. Das Unternehmen könne einen bemerkenswert hohen Anteil des ausgewiesenen Gewinns tatsächlich in Barmittel umwandeln./la/nas/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK
|
12:27
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.07.26
|SDAX aktuell: SDAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
22.07.26
|XETRA-Handel: mittags Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
22.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Prognoseerhöhung treibt Friedrich Vorwerk an - MBB steigt (dpa-AFX)
|
22.07.26
|ROUNDUP: Friedrich Vorwerk wird optimistischer - Großaktionär MBB profitiert (dpa-AFX)
|
22.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.at)
|
22.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Friedrich Vorwerk ziehen auf Tradegate nach Prognoseerhöhung an (dpa-AFX)