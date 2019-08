AKTIE IM FOKUS: Fuchs Petrolub wieder im Plus - DZ Bank: 'Tabula rasa'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer neuerlichen Gewinnwarnung von Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE Vz) und anfänglichen Kursverlusten sind die Aktien am Donnerstag im frühen Handel wieder ins Plus gedreht. Nach einem Minus von bis zu 5,6 Prozent holten die Papiere diese Verluste wieder auf und lagen zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 35,14 Euro.

Die DZ Bank wertete die erneute Gewinnwarnung als "Tabula rasa". Der Schmierstoffhersteller wolle in jedem Fall vermeiden, im laufenden Geschäftsjahr "noch einmal negativ nachadjustieren zu müssen", schrieb Analyst Axel Herlinghaus.

Ein Händler fügte hinzu, dass die Aktie im frühen Handel ein Abrutschen unter das jüngste Tief von 32,98 Euro vermieden habe. Anschließend sei der Kurs rasch wieder gestiegen./bek/jha/

