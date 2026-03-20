FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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20.03.2026 08:45:38

AKTIE IM FOKUS: Fuchs vorbörslich gestützt von Zahlen und Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fuchs (FUCHS SE VZ) haben am Freitag im vorbörslichen Handel mit einem überdurchschnittlichen Kursanstieg auf die Jahreszahlen und den 2026er Ausblick des Schmierstoffherstellers reagiert.

Auf der Handelsplattform Tradegate notierten sie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt 1,6 Prozent höher bei 34,07 Euro. Für das laufende Jahr stünde im Xetra-Handel damit aber immer noch ein Minus von mehr als 10 Prozent zu Buche.

Fuchs verdiente im vergangenen Jahr in etwa so viel wie im Vorjahr. Analysten hatten allerdings mit einem leichten Ergebnisrückgang gerechnet. Der Umsatz wuchs um ein Prozent. Die Dividende je Vorzugsaktie soll um sechs Cent auf 1,23 Euro steigen.

Im laufenden Jahr rechnen die Mannheimer mit einer Besserung. Die Ziele liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen./edh/zb

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