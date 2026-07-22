GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|
22.07.2026 08:10:38
AKTIE IM FOKUS: Gea Group vorbörslich stark wegen erhöhter Jahresprognose
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach überraschend starken Quartalseckdaten erfreuen sich die Anleger der Gea Group (GEA) am Mittwoch vorbörslich an einer anspruchsvolleren Jahresprognose. Die Titel des Maschinenbauers stiegen im Handel auf der Plattform Tradegate im Xetra-Vergleich um 4,5 Prozent. Im offiziellen Xetra-Handel winkt ihnen über der 61-Euro-Marke ein Hoch seit zwei Wochen.
2026 werde das organische Umsatzwachstum bei sechs bis acht Prozent liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Bisher war Gea von fünf bis sieben Prozent ausgegangen. Einem Händler zufolge ist dies eine positive Überraschung, auch wenn es bereits erfreuliche Aussagen im Rahmen eines Analysten-Briefings gegeben habe.
Mit Blick auf das zweite Quartal sahen Börsianer die Auftragseingänge, den Umsatz und das operative Ergebnis jeweils über den Erwartungen./tih/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GEA
|
08:10
|AKTIE IM FOKUS: Gea Group vorbörslich stark wegen erhöhter Jahresprognose (dpa-AFX)
|
21.07.26
|Gea erhöht Jahresprognose - Quartal erfolgreicher als gedacht (dpa-AFX)
|
21.07.26
|EQS-News: Strong second quarter: GEA raises full-year guidance for 2026 (EQS Group)
|
21.07.26
|EQS-News: Starkes zweites Quartal: GEA erhöht Guidance für Gesamtjahr 2026 (EQS Group)
|
21.07.26
|EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 übertreffen Markterwartung - Anhebung der Guidance für das Gesamtjahr (EQS Group)
|
21.07.26
|EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary numbers for Q2 2026 exceed market expectation - increase of guidance for fiscal year 2026 (EQS Group)
|
20.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
20.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX klettert schlussendlich (finanzen.at)