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WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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09.11.2026 11:25:38

AKTIE IM FOKUS: Gea trotzt mäßigen Zahlen - Stabilisierung nach Gewinnmitnahmen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Anlagenbauer GEA hat der Schrecken über mäßige Quartalszahlen am Montag nicht lange angehalten. Nach zunächst weiteren Gewinnnmitnahmen legten die Aktien zuletzt um 0,2 Prozent zu auf 69,50 Euro und schafften es wieder über die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie. Am Donnerstag hatten sie mit 70,85 Euro ein Rekordhoch erreicht. Mit einem Plus von rund 20 Prozent seit Jahresbeginn haben sie mehr als dreimal so stark zugelegt wie der deutsche Leitindex DAX.

Gea blieb mit seinem Umsatzwachstum etwas hinter den Expertenerwartungen zurück, berichtete aber einen starken Auftragseingang und bestätigte die Jahresziele.

Der Auftragseingang sei das Highlight des Zwischenberichts, kommentierte Analyst Akash Gupta von der US-Bank JPMorgan. Zwar hätten Umsatz und operatives Ergebnis die Schätzungen etwas verfehlt. Die Nachfrage sei aber gut, und an den Erwartungen des Marktes dürfte sich letztlich kaum etwas ändern. Pierre-Yves Gauthier von der Baader Bank lobte die Auftragsentwicklung ebenfalls, auch wenn vor allem die großen Aufträge für die Überraschung gesorgt hätten./gl/jha/

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