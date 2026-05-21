AKTIE IM FOKUS: Generali wieder stark nach Zahlen - Goldman lobt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Generali (Assicurazioni Generali) haben am Donnerstagmorgen sehr stark auf Geschäftszahlen reagiert. Die Papiere der Italiener kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 3 Prozent über ihren Mailänder Schlusskurs und lagen mit 38,83 Euro nach dem jüngsten Rückschlag wieder über der 21-Tage-Linie.

In der Vorwoche hatten sie mit 39,51 Euro noch ein Rekordhoch erreicht nach 10 Prozent Jahresplus. Aktien des deutschen Konkurrenten Allianz lagen vorbörslich leicht im Minus. Sie treten 2026 eher auf der Stelle.

Analyst Andrew Baker von Goldman Sachs attestierte Generali eine durch die Bank starke Entwicklung im ersten Quartal. Die Italiener dürften mit ihrem Ergebnis am oberen Ende ihrer bis 2027 gesteckten Zielspanne landen./ag/zb

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