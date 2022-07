AKTIE IM FOKUS: Geschäftsentwicklung von About You lässt Anleger zugreifen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von ordentlichen Quartalszahlen des Online-Modehändlers ABOUT YOU haben die Aktien am Donnerstag unter Schwankungen zugelegt. Am Vormittag notierten die Papiere 1,5 Prozent fester bei 7,49 Euro und gehörten damit zum Mittelfeld im SDAX. Zeitweise waren sie am Morgen um bis zu fünf Prozent gestiegen.

About You ist trotz des durch Inflation und Ukraine-Krieg erschwerten Marktumfelds im ersten Geschäftsquartal weiter gewachsen. Jedoch ließ das Tempo im Vergleich zum Vorquartal nach und der operative Verlust stieg. Co-Chef Tarek Müller zeigte sich gleichwohl zuversichtlich, die Ziele für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr zu erreichen.

Laut einem Händler ist positiv, dass About You den Ausblick bestätigte - anders als andere Händler wie Asos und Zalando, von denen es zuletzt Umsatz- und Gewinnwarnungen für das Geschäftsjahr gegeben habe.

Unter Analysten fiel das Echo auf die Zahlen unterschiedlich aus. Georgina Johanan von der US-Bank JPMorgan sprach von einem durchwachsenen Bericht des Modehändlers. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt. Dagegen attestierte Volker Bosse von der Baader Bank dem Unternehmen robuste Resultate und lobte den bestätigten Jahresausblick. Henrik Paganetty vom Analysehaus Jefferies betonte, dass About You besonders im Vergleich mit den Konkurrenten ordentlich abgeschnitten und beim Umsatz positiv überrascht habe.

Seit dem Börsengang vor gut einem Jahr war es mit der About-You-Aktie mehr oder weniger stetig bergab gegangen. Gestartet im Juni 2021 mit einem Kurs von 25,60 Euro büßte das Papier bis zum Rekordtief von 5,73 Euro gut ein Jahr später mehr als drei Viertel an Wert ein. Im bisherigen Jahresverlauf summiert sich das Minus auf rund 63 Prozent./edh/tih/jha/