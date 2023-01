AKTIE IM FOKUS: Guter Jahresstart von About You hat sich erledigt

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von ABOUT YOU haben am Dienstag ihre in den ersten Tagen des neuen Börsenjahres erzielten Kursgewinne fast komplett eingebüßt. Im frühen Handel verloren die Titel des Online-Modehändlers, die im Dezember aus dem Nebenwerteindex SDAX abgestiegen waren, fast 17 Prozent auf 6,12 Euro. In der ersten Januarwoche waren sie mit 7,65 Euro noch auf den höchsten Stand seit August 2022 geklettert.

About You kämpft weiter mit dem schwierigen inflationsgeprägten Marktumfeld und einer schwachen Konsumstimmung. Die Hanseaten konnten zwar auch in ihrem dritten Geschäftsquartal weiter wachsen, rutschten aber im Vergleich zum Vorjahr tiefer in die roten Zahlen.

JPMorgan-Analystin Georgina Johanan schrieb in einer ersten Reaktion auf das Zahlenwerk, dass das in der Unternehmensprognose für das Gesamtgeschäftsjahr herauslesbare Wachstum im Schlussjahresviertel unter den durchschnittlichen Schätzungen am Markt liege - und das trotz der schwachen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr. Die Geschäftsentwicklung im Dezember bezeichnete sie zudem als durchwachsen. Ermutigend sei jedoch, dass Maßnahmen zur Stützung der Gewinne ergriffen worden seien und längerfristige Wachstumsinitiativen fortgesetzt würden./ajx/tih