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JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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12.05.2026 09:36:38

AKTIE IM FOKUS: Halbleiter-Boom treibt Jenoptik auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein stark laufendes Halbleitergeschäft treibt am Dienstag die Aktien von JENOPTIK prozentual zweistellig in die Höhe. Im frühen Xetra-Handel erreichten sie an der MDAX-Spitze (MDAX) mit fast 42 Euro ein Rekordhoch. Zuletzt gewannen sie mehr als 15 Prozent auf 41,82 Euro, womit sie ihr Jahresplus auf fast 114 Prozent ausbauten. Im Index der mittelgroßen Werte sind sie damit hinter Aixtron (AIXTRON SE) im Jahr 2026 der zweitstärkste Wert.

Mit einem um 30 Prozent über den Markterwartungen liegenden Auftragseingang sei der Konzern stark ins Jahr 2026 gestartet, schrieb Analyst Henrik Paganetty von Jefferies. Der sehr starke Auftragseingang sollte positiv aufgenommen werden, kommentierte Malte Schaumann von Warburg Research. "Entscheidend wird sein, wie schnell der hohe Auftragsbestand in Umsatz umgesetzt wird", schrieb Dirk Schlamp von der DZ Bank.

Der Technologiekonzern verdiente im ersten Quartal deutlich mehr als im Vorjahr. Die Nachfrage seitens der Halbleiterausrüstungsindustrie sei sehr dynamisch, hieß es von den Thüringern./ajx/stk

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11:47 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
10:30 JENOPTIK Buy Warburg Research
07:47 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
12.05.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
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