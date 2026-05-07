AKTIE IM FOKUS: Healthineers sehr schwach - Diagnostik-Geschäft im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den in diesem Jahr bereits um mehr als ein Fünftel gesunkenen Papieren von Siemens Healthineers verstärkt sich nach Quartalszahlen am Donnerstag der Abwärtsdruck. Auf der Handelsplattform Tradegate fiel der Kurs um 3,6 Prozent auf 34,34 Euro verglichen mit dem Xetra-Schluss vom Vortag.

Anhaltende Probleme der Labordiagnostik-Sparte in China sowie die wieder steigende Inflation lassen den Medizintechnikkonzern für das laufende Geschäftsjahr pessimistischer werden. Healthineers habe die ohnehin niedrigen Erwartungen verfehlt, sagte ein Händler. Die Diagnostik-Sparte zeige weiterhin ein schlimmes Bild. Auch wenn die Senkung der Unternehmensprognose nicht überrasche, sei ein Aufbau von Positionen nicht zu empfehlen.

Siemens Healthineers hatte das Diagnostik-Geschäft vor einiger Zeit zur Disposition gestellt. Die Vorbereitung zur Ausgliederung sei gestartet worden, hieß es nun./ajx/stk/zb

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