Aktie im Fokus: Heidelberg Materials baut Türkei-Geschäft aus

Heidelberg Materials verdoppelt seine Beteiligung am börsennotierten türkischen Zement- und Baustoffproduzenten Akcansa und kann diesen dadurch besser steuern.

Der deutsche Baustoffriese übernimmt laut eigener Mitteilung den von der türkischen Industrieholding Sabanci angebotenen Anteil von 39,72 Prozent und baut den eigenen Anteil damit auf eine Mehrheit von 79,44 Prozent aus.

Heidelberg Materials erklärte, die Mehrheitsbeteiligung erlaube es, erhebliche operative, kommerzielle und logistische Synergien vollständig zu realisieren. Akcansas breite Präsenz mit Zugang zu Häfen bietet skalierbare Möglichkeiten, um den steigenden Inlandsbedarf und internationale Exportmärkte zu bedienen. Heidelberg Materials könne Absatzmengen zwischen lokalen Märkten und Exportzielen noch flexibler steuern.

Akcansa betreibt drei Zementwerke, 26 Transportbetonwerke, fünf Steinbrüche für Zuschlagstoffe und fünf Zementterminals an Häfen in den wachstumsstarken Regionen Marmara, Ägäis und am Schwarzen Meer.

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