Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Heidelberger Druckmaschinen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.04.2026 10:03:39

AKTIE IM FOKUS: Heidelberger Druck konsolidiert Rally - Ergebnis unter Prognose

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberger Druck (Heidelberger Druckmaschinen) konsolidieren am Donnerstag weiter ihre jüngste Kursrally wegen Fantasie für ein neues Geschäftsfeld im Bereich der Drohnenabwehr. Am Vortag hatte schon knapp über der 2-Euro-Marke eine Korrekturbewegung eingesetzt, die am Donnerstag mit einem Minus von 8,2 Prozent auf 1,61 Euro weiter ging. Das Unternehmen trübte das Bild mit einer verfehlten Ergebnisprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr.

In dem Geschäftsjahr, das am 31. März beendet wurde, konnte Heidelberger Druck das Ziel nicht erreichen, die bereinigte Marge auf 7,1 Prozent zu verbessern. Den am Donnerstagabend vorgelegten Eckdaten zufolge wurden nur rund 6,6 Prozent erreicht. Die Margenschwäche ohne nennenswerte Umsatzeinbußen spreche für ein negativeres Preisumfeld, kommentierte am Donnerstag der Warburg-Analyst Stefan Augustin.

Ein Händler sprach vor dem Hintergrund der jüngsten Kursentwicklung von Nachrichten, die nicht gerade neues Vertrauen in die Aktie bringen. Diese war in den vergangenen Tagen zu einem Objekt der Spekulanten geworden. Am Dienstag hatte eine Rally begonnen, die am Vortag zum Handelsauftakt nach einem mehr als 50-prozentigen Spitzenplus bei 2,05 Euro ihren Zenit erreicht hatte.

Die erstmals im März aufgeflammte Rüstungsfantasie war zuletzt bei Heidelberger Druck wieder aufgewärmt worden, weil ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem US-Partner Onberg Autonomous Systems den Betrieb aufnahm. Am Markt hieß es, dass die Rally auch dadurch verstärkt wurde, dass Leerverkäufer dazu gezwungen wurden, ihre Wetten auf fallende Kurse aufzulösen./tih/nas/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Heidelberger Druckmaschinen AG

mehr Analysen
16.04.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
06.02.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
05.02.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
14.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
12.11.25 Heidelberger Druckmaschinen Add Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Heidelberger Druckmaschinen AG 1,55 -9,82% Heidelberger Druckmaschinen AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen