AKTIE IM FOKUS: Hella vorbörslich volatil nach Zahlen - Unterstützung wackelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Quartalszahlen haben die Papiere des Autozulieferers Hella (HELLA GmbHCo) im vorbörslichen Mittwochshandel bislang keine klare Richtung gefunden. Auf Tradegate notierten sie zuletzt wieder mit 0,2 Prozent im Plus zum Xetra-Schlusskurs auf 46,20 Euro. In den vergangenen Tagen sanken die Papiere in Richtung ihrer Unterstützung bei knapp unter 46 Euro. Es droht der Rutsch auf ein Tief seit November.

Die Kennziffern entsprächen weitgehend den Markterwartungen, schrieb Analyst Sascha Gommel von Jefferies. Der Barmittelfluss sei stark. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan stellte indes auf das herausfordernde Branchenumfeld ab, das Hella vor sich habe./ajx/jha/