HelloFresh Aktie

HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.09.2026 21:30:38

AKTIE IM FOKUS: Hellofresh auf Tradegate sehr schwach - Senkt Jahresziele

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von HelloFresh haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel mit deutlichen Verlusten auf reduzierte Jahresziele des Kochboxenversenders reagiert.

Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie um weitere vier Prozent auf 2,44 Euro ab, nachdem sie im Xetra-Handel bereits auf ein Rekordtief gefallen waren und letztlich um 6,2 Prozent nachgegeben hatten. Damit hatte sich der bisherige Jahresverlust auf knapp 60 Prozent summiert.

Zu Corona-Zeiten im Herbst 2021 hatten die Hellofresh-Papiere noch fast 100 Euro gekostet. Seither war es - von zwei deutlichen Zwischenerholungen 2023 und 2024 abgesehen - steil abwärts gegangen.

Am Donnerstagabend senkte das Unternehmen in Erwartung eines kräftigen Umsatzrückgangs und einer schwächer als gedachten Gewinnentwicklung im dritten Quartal die Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Jahr.

Nach dem drastischen Kursrückgang ist das Unternehmen an der Börse inzwischen weniger als 400 Millionen Euro wert. Zu Spitzenzeiten hatte die Marktkapitalisierung bei mehr als 16 Milliarden Euro gelegen.

Wegen des hohen Börsenwerts war die Hellofresh-Aktie vom September 2021 bis September 2022 auch mal im DAX gelistet. Inzwischen ist das Papier nur noch im SDAX.

Das Unternehmen wurde 2017 an die Börse gebracht. Der Ausgabepreis lag bei 10,25 Euro./edh/nas/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HelloFresh

mehr Nachrichten

Analysen zu HelloFresh

mehr Analysen
08:58 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:26 HelloFresh Neutral UBS AG
24.09.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
21.08.26 HelloFresh Verkaufen DZ BANK
21.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HelloFresh 2,26 -6,07% HelloFresh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:31 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen