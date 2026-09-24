HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
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24.09.2026 21:30:38
AKTIE IM FOKUS: Hellofresh auf Tradegate sehr schwach - Senkt Jahresziele
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von HelloFresh haben am Donnerstag im nachbörslichen Handel mit deutlichen Verlusten auf reduzierte Jahresziele des Kochboxenversenders reagiert.
Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie um weitere vier Prozent auf 2,44 Euro ab, nachdem sie im Xetra-Handel bereits auf ein Rekordtief gefallen waren und letztlich um 6,2 Prozent nachgegeben hatten. Damit hatte sich der bisherige Jahresverlust auf knapp 60 Prozent summiert.
Zu Corona-Zeiten im Herbst 2021 hatten die Hellofresh-Papiere noch fast 100 Euro gekostet. Seither war es - von zwei deutlichen Zwischenerholungen 2023 und 2024 abgesehen - steil abwärts gegangen.
Am Donnerstagabend senkte das Unternehmen in Erwartung eines kräftigen Umsatzrückgangs und einer schwächer als gedachten Gewinnentwicklung im dritten Quartal die Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Jahr.
Nach dem drastischen Kursrückgang ist das Unternehmen an der Börse inzwischen weniger als 400 Millionen Euro wert. Zu Spitzenzeiten hatte die Marktkapitalisierung bei mehr als 16 Milliarden Euro gelegen.
Wegen des hohen Börsenwerts war die Hellofresh-Aktie vom September 2021 bis September 2022 auch mal im DAX gelistet. Inzwischen ist das Papier nur noch im SDAX.
Das Unternehmen wurde 2017 an die Börse gebracht. Der Ausgabepreis lag bei 10,25 Euro./edh/nas/zb
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