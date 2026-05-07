Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
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07.05.2026 09:41:39
AKTIE IM FOKUS: Henkel weiter erholt nach dynamischem ersten Quartal
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Henkel (Henkel vz) haben sich am Donnerstagmorgen mit einem Kurssprung um 5,5 Prozent über ihre 21-Tage-Linie erholt. Nach insgesamt 9 Prozent Erholung vom Jahrestief der Vorwoche ebbte der Schwung dann etwas ab.
JPMorgan und Goldman Sachs lobten in einer ersten Reaktion das dynamische Wachstum im ersten Quartal. Von beiden Häusern wurde aber gleichsam auf die unveränderten Jahresziele hingewiesen. Celine Pannuti von JPMorgan stellt dennoch ein dickes Fragezeichen hinter die Margenansprüche./ag/stk
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