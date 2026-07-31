HENSOLDT Aktie

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WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

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31.07.2026 10:05:38

AKTIE IM FOKUS: Hensoldt schwach - JPMorgan-Analyst: Aktie hoch bewertet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz eines starken Quartalsberichts hat die HENSOLDT-Aktie am Freitag jüngste Erholungsgewinne abgegeben. Sie büßte im frühen Handel 3,0 Prozent auf 81,44 Euro ein und zählte damit im freundlichen MDAX zu den Schlusslichtern.

In den ersten sechs Monaten verdoppelte sich zwar der Auftragseingang, doch laut JPMorgan-Analyst David Perry fiel das Zahlenwerk insgesamt weitgehend überraschungslos aus. Zudem schrieb er: Die Aktie sei das "am höchsten bewertete Rüstungsunternehmen in unserem Analyseuniversum". Zwar hält er das Produktportfolio nach wie vor für hervorragend, doch sehe er unter den deutschen von ihm bewerteten Unternehmen woanders mehr Aufwärtspotenzial./ck/jha/

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