HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
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11.05.2026 13:53:38
AKTIE IM FOKUS: Hochtief schwach - Gewinnmitnahmen nach Hoch und Konsolidierung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben Quartalszahlen und Ausblick von HOCHTIEF am Montag negativ aufgenommen. Die Aktien gaben zuletzt um 4,6 Prozent auf 523,50 Euro nach. Seit dem Rekordhoch von 554 Euro am vergangenen Mittwoch sind sie kaum noch von der Stelle gekommen. Nun machten offenbar einige Investoren Kasse.
Der Baukonzern zeigte dank gut gefüllter Auftragsbücher im Kielwasser des KI-Booms zum Jahresauftakt ein weiteres deutliches Wachstum. Der Umsatz stieg um 5,3 Prozent, der Auftragseingang um gut 17 Prozent. Für den um Sondereffekte bereinigten Konzerngewinn ging es sogar um knapp 30 Prozent hoch.
Im laufenden Jahr rechnet Hochtief dank eines guten Auftragsbestands weiter mit einem bereinigten Nettogewinn von 0,95 bis 1,025 Milliarden Euro. Das wäre ein Plus von 20 bis 30 Prozent. 2025 war die Kennziffer um 26,3 Prozent auf 789,3 Millionen Euro gestiegen./gl/jha/
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