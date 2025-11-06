HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|
06.11.2025 15:35:38
AKTIE IM FOKUS: Hochtief zwischen Rekordhoch und Gewinnmitnahmen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Prognoseanhebung von HOCHTIEF sind die Anleger des Baukonzerns am Donnerstagnachmittag zwischen Gewinnmitnahmen und weiteren Aktienkäufen hin- und hergerissen. Nach einer zunächst etwas unentschlossenen Reaktion legten die Titel rasch zu und erreichten mit einem Zuwachs von über 6 Prozent ein Rekordhoch bei 278,60 Euro. Anschließend schmolz das Plus auf zuletzt noch gut 3 Prozent auf 270,20 Euro ab. Seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt.
Hochtief erhöhte den Ausblick für den operativen Konzerngewinn deutlich unter Verweis auf eine erwartete Geschäftsbeschleunigung im Schlussquartal. Die neue Spanne impliziert dem Unternehmen zufolge eine Steigerung von 20 bis 25 Prozent gegenüber 2024./ajx/he
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|273,20
|0,59%
