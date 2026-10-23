SGL Carbon Aktie

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WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301

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23.10.2026 16:38:38

AKTIE IM FOKUS: Höhere Cashflow-Prognose treibt SGL Carbon an SDax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Verkauf eines ehemaligen Standorts und die daraufhin erhöhte Jahresprognose für den freien Barmittelzufluss von SGL Carbon (SGL Carbon SE) hat die Aktien des Kohlenstoffspezialisten am Freitag angetrieben. Am Nachmittag legten sie zuletzt um 3,1 Prozent auf 4,93 Euro zu, womit sie Spitzenreiter im Kleinwerte-Index SDAX waren, in dem die Anteilscheine erst seit Anfang Oktober wieder gelistet sind.

SGL hatte bereits im August 2025 die Karbonfaserproduktion im US-amerikanischen Moses Lake beendet und verkauft nun den entsprechenden Standort an eine Investorengesellschaft aus den USA. Die Prognose für den freien Barmittelzufluss im laufenden Jahr steigt daraufhin um den Anteil der noch 2026 erhaltenen Kaufpreiszahlung in Höhe von 45 Millionen US-Dollar (40,2 Mio Euro). Bisher hatte der Kohlenstoffspezialist das Vorjahresniveau von 37 Millionen Euro angepeilt./niw/he

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