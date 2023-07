AKTIE IM FOKUS: Höhere Jahresziele beflügeln Heidelberg Materials weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach angehobenen Jahreszielen haben die Anleger von Heidelberg Materials neue Zuversicht geschöpft. Zur Mittagszeit gewann die Aktie des Baustoffunternehmens an der Dax (DAX 40)-Spitze 4,6 Prozent auf 73,08 Euro. Sie verfestigte damit auch ihre Position als der im bisherigen Jahresabschnitt am zweitbesten gelaufene Wert im deutschen Leitindex. Ihr Plus seit Anfang 2023 beträgt gut 37 Prozent. Besser ist nur die adidas-Aktie gelaufen, die seither um rund 40 Prozent stieg.

Das operative Quartalsergebnis (Ebitda) habe zwar nur knapp über der bereits zurückgekommenen Konsensschätzung und ihrer Prognose gelegen, der angehobene Ausblick für das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) jedoch sei "eine klar positive Überraschung", kommentierte Jefferies-Analystin Glynis Johnson. Sie hatte daher schon vor dem Börsenstart erwartet, dass das Papier trotz seines sogar schon seit Herbst 2022 starken Laufs weitere Aufwärtsimpulse bekommen dürfte. Schaut man auf die vergangenen rund zehn Monate, beläuft sich das Plus der Aktie auf rund 85 Prozent.

Der Markt sei vor den Zahlen etwas nervös gewesen, schrieb Analystin Elodie Rall von JPMorgan. Die höhere Prognose jedoch dürfte nun zuversichtlich stimmen. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand des Dax-Konzerns jetzt mit einem bereinigten Ebit zwischen 2,7 und 2,9 Milliarden Euro, nach zuvor angepeilten 2,50 bis 2,65 Milliarden Euro. Bei der Zahlenvorlage im Mai hatte er bereits das untere Ende der Spanne hochgesetzt.

Die durchschnittliche Analystenschätzung liegt laut Rall für das Ebit bei 2,81 Milliarden Euro. "Da wir davon ausgehen, dass das Unternehmen in seiner Prognose immer noch konservativ geblieben ist, sehen wir Spielraum für eine Konsensanhebung um mindestens etwa drei Prozent, um das obere Ende der Prognose zu erreichen."/ck/mne/jha/