AKTIE IM FOKUS: Höhere Ziele nutzen Knorr-Bremse nichts - seit April seitwärts

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ungeachtet einer Erhöhung der Ziele für 2026 sind die Papiere von Knorr-Bremse am Donnerstag deutlich zurückgefallen. An den Zwischenhochs bei 110,80 Euro hatte ihnen im Juli bereits zweimal die Kraft für weitere Anstiege gefehlt. Mit einem Minus von zuletzt 6,7 Prozent auf 101,10 Euro geht der Kurs nun wieder in den Seitwärtstrend seit April über.

Der Bremsenspezialist erhöhte nach einem robusten ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Jahr. Für 2026 werde ein Umsatz von 8,1 bis 8,3 Milliarden Euro erwartet, hieß es. Damit wurde die untere Spanne um 100 Millionen angehoben. Die operative Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte statt bei rund 14 Prozent jetzt bei 14 bis 14,5 Prozent liegen. Im Geschäftsjahr 2030 werden den Angaben zufolge ein Umsatz von rund 10 Milliarden Euro und eine operative Marge von rund 16 Prozent erwartet.

Ein Händler sagte zu den vorgelegten Zahlen, man habe bereits einen soliden Bericht erwartet. Für Kursgewinne sei er aber womöglich nicht gut genug. Die 2030er-Ziele bewegten sich im Rahmen der Erwartungen. Von der DZ Bank hieß es, sie böten kaum Impulse./ajx/zb