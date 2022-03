AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss schwer unter Druck - Händler bemängeln Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein laut Händlern unter den Erwartungen liegender Ausblick hat am Donnerstag die Aktien von HUGO BOSS belastet. Die Titel büßten am Morgen 4,2 Prozent ein, nachdem sie am Vortag mit dem Gesamtmarkt eine Erholungsrally hingelegt hatten. Gut die Hälfte der Kursgewinne vom Vortag sind nun wieder weg. Ein für 2022 in Aussicht gestellter Umsatzrekord und eine zugesagte Dividende von 70 Cent je Aktie halfen dem Kurs nicht.

Laut der Expertin Kathryn Parker von Jefferies Research erfüllt der Umsatzausblick mit bis zu 3,2 Milliarden Euro nicht ganz die Erwartungen, vor allem ihre eigenen lägen ein Stück weit darüber. Sie verwies aber darauf, dass sich der Modekonzern wie schon 2021 möglicherweise konservative Ziele setze angesichts der gegenwärtigen Unsicherheiten um den Ukraine-Konflikt und die Inflation in Europa./tih/jha/