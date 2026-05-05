HUGO BOSS Aktie
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
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05.05.2026 08:41:38
AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss überzeugt mit Resultaten - Analyst lobt Asien-Geschäft
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Quartalszahlen von HUGO BOSS haben die Anleger am Dienstag zu Käufen inspiriert. Auf Tradegate gewannen die Papiere des Modeschneiders vorbörslich 3,6 Prozent auf 37,12 Euro.
Etwas besser als am Markt erwartet, lautete die erste Reaktion der Analysten der kanadischen Bank RBC. Sie betonten die starke Entwicklung der Bruttomarge. Die betrieblichen Ausgaben hätten die Metzinger im Griff.
Ermutigend seien aber vor allem die Rückkehr zum Wachstum in der Region Asien-Pazifik und das besser als gedacht gelaufene Einzelhandelsgeschäft von Boss./ajx/mis/zb
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