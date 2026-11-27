Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
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27.11.2026 11:45:38
AKTIE IM FOKUS: Hypoport macht Kursverluste wegen Bafin-Beanstandung wieder wett
FRANKFURT (dpa-AFX) - Hypoport (Hypoport SE) hat am Freitag nicht lange unter der Beanstandung eines Konzernabschlusses durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gelitten. Nach dem frühen, bis zu gut siebenprozentigen Rutsch auf ein Tief seit Mitte Oktober pendelten die Aktien zuletzt um den Schlusskurs vom Vortag. Seit Jahresbeginn steht ein Wertverlust von 37 Prozent zu Buche, womit Hypoport zu den schwächeren Titeln im Nebenwerte-Index SDAX zählt. Dieser behauptet für 2026 aktuell ein Plus von 1,5 Prozent.
Hypoport habe das Ergebnis vor Steuern im Jahr 2023 um mindestens zehn Millionen Euro zu hoch ausgewiesen, teilte die Bafin am Freitagmorgen mit. Der Fehler sei bei einer stichprobenartigen Prüfung festgestellt worden und gehe auf die Übernahme von zwei Unternehmen im Jahr 2020 zurück. Dabei wurden variable Kaufpreisverbindlichkeiten vereinbart, doch Hypoport unterließ die erforderliche Neubewertung zum jeweils aktuellen Marktwert. Den 2023 erzielten Ertrag aus der vollständigen Auflösung der zuvor fehlerhaft bewerteten Verbindlichkeit hätte Hypoport nach Auffassung der Bafin rückwirkend korrigieren müssen.
Das Unternehmen selbst räumte den Fehler ein. Es betonte aber in einer Stellungnahme, dieser habe keine Auswirkungen auf die aktuellen Finanzkennzahlen und auch keine Folgen für die operative Entwicklung. Außerdem habe die Kontrollbehörde kein Bußgeld verhängt. Ein Börsenhändler schloss sich dieser Einschätzung an: "Das ist zu lange her, um einen größeren Einfluss zu haben, falls es sich nicht um einen systematischen Fehler handelt."
In anderen Fällen hatten manche Bafin-Beanstandungen auch schon größere Kursverwerfungen ausgelöst, nicht zuletzt beim Verpackungshersteller Gerresheimer. Erst am Vortag war die Aktie von Energiekontor deutlich abgerutscht wegen einer bekannt gegebenen Prüfung von Geschäftsberichten./gl/tih/stk
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