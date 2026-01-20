Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|
20.01.2026 10:06:38
AKTIE IM FOKUS: Hypoport sacken ab - Händler: schwaches Schlussquartal
FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Aktienverkäufen haben Anleger am Dienstag auf Transaktionszahlen von Hypoport (Hypoport SE) für deren Plattform Europace reagiert. Die im SDAX enthaltenen Titel sackten um 12 Prozent auf 108,80 Euro ab auf den niedrigsten Stand seit Mitte November. Sie beendeten damit die jüngste Stabilisierung über der Marke von 120 Euro.
Ein Händler sprach mit Blick auf Europace von einem überraschend schwachen Schlussquartal. Daher sei der Anstieg 2025 hinter der Markterwartung zurückgeblieben. Es deute sich an, dass die Wachstumszahlen von Europace mittlerweile hinter denen des Gesamtmarktes zurückbleiben./bek/jha/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hypoport SE
|
10:10
|ROUNDUP/Hypoport: Wachstum bei Europace stoppt - Aktie sackt deutlich ab (dpa-AFX)
|
10:06
|AKTIE IM FOKUS: Hypoport sacken ab - Händler: schwaches Schlussquartal (dpa-AFX)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07:49
|Hypoport erzielt zweistelliges Wachstum bei Immobilienfinanzierung (Dow Jones)
|
07:10
|EQS-News: Hypoport SE: Double-digit percentage growth in transaction volume in mortgages continues in 2025 (EQS Group)
|
07:10