Hypoport Aktie

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

20.01.2026 10:06:38

AKTIE IM FOKUS: Hypoport sacken ab - Händler: schwaches Schlussquartal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit Aktienverkäufen haben Anleger am Dienstag auf Transaktionszahlen von Hypoport (Hypoport SE) für deren Plattform Europace reagiert. Die im SDAX enthaltenen Titel sackten um 12 Prozent auf 108,80 Euro ab auf den niedrigsten Stand seit Mitte November. Sie beendeten damit die jüngste Stabilisierung über der Marke von 120 Euro.

Ein Händler sprach mit Blick auf Europace von einem überraschend schwachen Schlussquartal. Daher sei der Anstieg 2025 hinter der Markterwartung zurückgeblieben. Es deute sich an, dass die Wachstumszahlen von Europace mittlerweile hinter denen des Gesamtmarktes zurückbleiben./bek/jha/

