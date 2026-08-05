Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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05.08.2026 10:50:38

AKTIE IM FOKUS: Infineon fallen - Rekordumsatz stellt Anleger nicht zufrieden

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Infineon zollen am Mittwoch nach Zahlen ihrer jüngsten Erholung wieder Tribut. Der Chipkonzern berichtete zwar von einem Rekordumsatz dank des KI-Booms, Börsianer sprachen aber dennoch von durchwachsenen Resultaten im dritten Geschäftsquartal und schwachen Aspekten mit Blick auf die Profitabilität. Dies drückte den Kurs am Mittwoch mit fast sechs Prozent ins Minus nach einem kurzzeitig noch soliden Handelsauftakt. Seit dem Mehrmonatstief vom vergangenen Donnerstag hatten die Titel bis zu 19 Prozent zugelegt.

Für das Geschäftsjahr wurde Infineon mit seiner Prognose etwas konkreter mit dem Ziel einer Umsatzsteigerung um elf Prozent, während die Margenprognose bekräftigt wurde.

Die Profitabilität liege etwas unter dem Konsens, schloss daraus der Jefferies-Experte Janardan Menon. Die Marge habe die hohen Erwartungen verfehlt, formulierte es Andrew Gardiner von der Citigroup. Der Umsatz habe diese aber übertroffen wegen Anzeichen nachhaltigen Wachstums im KI-Bereich und einer zyklischen Erholung im wichtigen Geschäft mit der Autoindustrie./tih/mis

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