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20.03.2026 08:52:38

AKTIE IM FOKUS: Infineon stark erholt nach Einbruch - Empfehlung von JPMorgan

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Infineon haben sich am Freitag vorbörslich um mehr als 5 Prozent erholt. Die Papiere des Chipherstellers waren seit Beginn des Iran-Kriegs vor etwa drei Wochen um bis zu 20 Prozent abgesackt. Der Kursrutsch stoppte erst an der einfachen 200-Tage-Linie auf dem Niveau von Ende Dezember 2025.

Nun blies der JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande aber mit einem Kursziel von 48 Euro zum Einstieg. Damit traut er Infineon die Rückkehr an das Jahreshoch vom Februar zu.

Die Münchner seien einer der größten Profiteure des immensen Energiebedarfs beim KI-Einsatz, schrieb Deshpande. Infineon bietet Lösungen für mehr Energieeffizienz in den Rechenzentren. Dank neuer Systemarchitekturen dürfte die Bedeutung zum Ende des Geschäftsjahres 2026 hin sogar noch zunehmen. Zudem setzt Deshpande darauf, dass der Tiefpunkt im Geschäft mit der Autobranche erreicht ist und nun eine Stabilisierung folgen kann./ag/jha/

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