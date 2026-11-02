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02.11.2026 16:00:38

AKTIE IM FOKUS: Init Innovation mit Kurseinbruch nach gekappter Ebit-Prognose

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine drastisch gekürzte Gewinnprognose erschreckt am Montagnachmittag die Anleger von Init Innovation (init innovation in traffic systems SE). Die Titel des Anbieters von Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr brachen um bis zu ein Viertel auf 31 Euro ein und erreichten so den tiefsten Stand seit März 2024. Zuletzt war der Abschlag dann noch etwa 20 Prozent groß.

Seit Mai schon, als der bisherige Rekord bei 55 Euro aufgestellt wurde, geht der Trend der Papiere nach unten - bis zu diesem Montag aber noch relativ gemächlich. Mittlerweile haben sie von der Bestmarke rund 40 Prozent verloren. In der Jahresbilanz 2026 rutschten sie mit fast 30 Prozent ins Minus.

Der Bus- und Bahn-Digitalisierer rechnet für das laufende Jahr nur noch mit einem operativen Gewinn (Ebit) von 33 bis 37 Millionen Euro, nachdem die Prognose zuvor auf 38 bis 42 Millionen Euro gelautet hatte. Als Gründe nannte das Unternehmen die Verschärfung der geopolitischen Lage im Nahen Osten und deren Folgen für den Ölpreis. Die dadurch sinkende Nachfrage betreffe vor allem kurzfristige, margenstarke Aufträge. Es sei nicht damit zu rechnen, dass ein schwaches drittes Quartals im Schlussquartal noch kompensiert werden könne./tih/he

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