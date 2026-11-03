init innovation in traffic systems Aktie

init innovation in traffic systems ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 575980 / ISIN: DE0005759807

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.11.2026 17:01:38

AKTIE IM FOKUS: Init Innovation schwankt weiter - bis zu 9 Prozent Minus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Einbruch vom Vortag wegen einer gekappten Gewinnprognose ist der Kursrutsch bei Init Innovation (init innovation in traffic systems SE) am Dienstag unter Schwankungen weitergegangen. Bis zu neun Prozent verloren die Titel des Anbieters von Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr nochmals. Sie konnten sich erst nahe 30 Euro auf dem niedrigsten Niveau seit März 2024 etwas fangen. Zuletzt war das Minus noch gut fünf Prozent groß.

Drei Analysten reagierten am Dienstag mit Zielsenkungen, behielten aber ihre positiven Einschätzungen bei. Robert-Jan van der Horst von Berenberg brachte dem Kurs keine Entlastung mit der Aussage, dass die Reduzierung der Ziele an vorübergehenden Einflussfaktoren liege und der bis zu 25 Prozent große Vortags-Kurseinbruch auf ihn übertrieben wirke.

Er bleibt aber der Ansicht, dass das Unternehmen erst die Skalierbarkeit seines Geschäfts unter Beweis stellen muss, damit sich die von ihm erwartete Margenverbesserung auch am Markt widerspiegeln wird./tih/he

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu init innovation in traffic systems SE

mehr Nachrichten

Analysen zu init innovation in traffic systems SE

mehr Analysen
03.11.26 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
04.09.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
14.08.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
14.08.26 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

init innovation in traffic systems SE 32,55 3,33% init innovation in traffic systems SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen