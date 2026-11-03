init innovation in traffic systems Aktie
WKN: 575980 / ISIN: DE0005759807
|
03.11.2026 17:01:38
AKTIE IM FOKUS: Init Innovation schwankt weiter - bis zu 9 Prozent Minus
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Einbruch vom Vortag wegen einer gekappten Gewinnprognose ist der Kursrutsch bei Init Innovation (init innovation in traffic systems SE) am Dienstag unter Schwankungen weitergegangen. Bis zu neun Prozent verloren die Titel des Anbieters von Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr nochmals. Sie konnten sich erst nahe 30 Euro auf dem niedrigsten Niveau seit März 2024 etwas fangen. Zuletzt war das Minus noch gut fünf Prozent groß.
Drei Analysten reagierten am Dienstag mit Zielsenkungen, behielten aber ihre positiven Einschätzungen bei. Robert-Jan van der Horst von Berenberg brachte dem Kurs keine Entlastung mit der Aussage, dass die Reduzierung der Ziele an vorübergehenden Einflussfaktoren liege und der bis zu 25 Prozent große Vortags-Kurseinbruch auf ihn übertrieben wirke.
Er bleibt aber der Ansicht, dass das Unternehmen erst die Skalierbarkeit seines Geschäfts unter Beweis stellen muss, damit sich die von ihm erwartete Margenverbesserung auch am Markt widerspiegeln wird./tih/he
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu init innovation in traffic systems SE
|
04.11.26
|EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Johannes Haupt, buy (EQS Group)
|
04.11.26
|EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Dr. Johannes Haupt, Kauf (EQS Group)
|
04.11.26
|EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Elena Maklak-Timmann, buy (EQS Group)
|
04.11.26
|EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Elena Maklak-Timmann, Kauf (EQS Group)
|
04.11.26
|EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Martin Timmann, buy (EQS Group)
|
04.11.26
|EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Martin Timmann, Kauf (EQS Group)
|
04.11.26
|EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Matthias Kühn, buy (EQS Group)
|
04.11.26
|EQS-DD: init innovation in traffic systems SE: Matthias Kühn, Kauf (EQS Group)
Analysen zu init innovation in traffic systems SE
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|init innovation in traffic systems SE
|32,55
|3,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.