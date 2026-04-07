Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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07.04.2026 19:40:38

AKTIE IM FOKUS: Intel deutlich höher - Schließt sich Elon Musks Chip-Projekt an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Intel haben am Dienstag gegen die etwas schwächere Tendenz an den US-Börsen merklich zugelegt. Die Papiere des Halbleiterkonzerns notierten zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 52,50 US-Dollar, während der marktbreite S&P-500-Index (S&P 500) rund ein halbes Prozent einbüßte. Damit bauten sie ihren Kursgewinn im bisher noch jungen Jahresverlauf auf 42 Prozent aus.

Intel schließt sich der Initiative des Tech-Milliardärs Elon Musk zur Entwicklung von Halbleitern für dessen Unternehmen Tesla, SpaceX und xAI an. Das sogenannte Terafab-Projekt ist ein großangelegter Plan von Musk, langfristig eigene Chips für Robotik, Künstliche Intelligenz und Weltraum-Rechenzentren herzustellen. Das Vorhaben zielt darauf ab, jedes Jahr eine enorme Rechenleistung zu erzeugen - etwa 1 Terrawatt Kapazität pro Jahr./edh/he

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