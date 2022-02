AKTIE IM FOKUS: Januar-Hoch für Airbus zu hohe Hürde - Ins Minus gedreht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Jahreszahlen und starkem Handelsauftakt sind die Papiere von Airbus (Airbus SE (ex EADS)) am Donnerstag nicht mehr an ihr Zwischenhoch von Anfang Januar herangekommen. Ihr Kurs drehte ins Minus - mit zuletzt rund 0,6 Prozent auf 117,12 Euro. Im Dax (DAX 40), der sich ohne klaren Trend präsentierte, belegten sie damit einen Platz im hinteren Feld.

Ein Kurs über dem Januar-Zwischenhoch wäre der höchste seit Ende Februar 2020 gewesen. Das Rekordhoch von 139,40 Euro aus der Zeit kurz vor der Pandemie ist aber immer noch ein Stück entfernt. Kurz nach dem Corona-Crash im März 2020 hatten die Airbus-Anteile zeitweise weniger als 50 Euro gekostet.

Seit dem Jahreswechsel haben sie gegen den Trend am Markt um 4,8 Prozent zugelegt. Der Zuwachs fällt damit allerdings geringer aus als beim US-Konkurrenten Boeing, dessen Aktien seit Jahresanfang einen Gewinn von 8,7 Prozent verbuchen konnten.

Airbus gelang im zweiten Corona-Jahr 2021 der höchste Gewinn seiner Geschichte. Die Aktionäre sollen nach zwei Nullrunden wieder eine Dividende erhalten: Geplant ist die Ausschüttung von 1,50 Euro je Aktie.

Goldman Sachs bewertete das Airbus-Schlussquartal 2021 als stark. Die UBS betonte das starke Abschneiden des Helikopter-, Rüstungs- und Raumfahrtgeschäfts. Weitere Analysten verwiesen darauf, dass die Ziele für 2022 unter den durchschnittlichen Markterwartungen lägen. Jedoch dürften sie sich als konservativ herausstellen, glaubt David Perry von JPMorgan./ajx/stw/eas