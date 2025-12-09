Citigroup Aktie

Citigroup für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 871904 / ISIN: US1729671016

09.12.2025 19:20:38

AKTIE IM FOKUS: JPMorgan unter Druck - Aussagen zum Konsumumfeld und Kosten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der US-Großbank JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) sind am Dienstag nach Äußerungen der Chefin des Bereichs Consumer & Community Banking unter Druck geraten. Marianne Lake sagte auf einer von Goldman Sachs ausgerichteten Branchenkonferenz für Finanzdienstleiter, dass das Konsumumfeld ein wenig fragiler erscheine. Zudem sprach sie mit Blick auf 2026 von Kosten für die Bank von insgesamt 105 Milliarden Dollar, während Analysten laut Bloomberg-Daten im Schnitt mit Nicht-Zinsaufwendungen von 101 Milliarden rechnen.

Für die JPMorgan-Papiere ging es daraufhin um zuletzt rund drei Prozent auf rund 306 Dollar nach unten. Damit bleiben sie aber nahe am Rekordhoch von gut 322 Dollar aus dem November. Die Aktienkurse der Konkurrenten Citigroup und Wells Fargo (Wells FargoCo) sanken jeweils um gut ein halbes Prozent.

Angesichts der Äußerungen wird es mit Blick auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch umso interessanter. Am Markt wird im Grunde von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ausgegangen. Das würde Anschaffungen auf Pump für Konsumenten günstiger machen. Offen ist derweil noch der weitere Zinspfad der Fed./mis/jha/

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

