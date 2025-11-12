Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|
12.11.2025 10:00:38
AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich mit Bodenbildung nach besseren Zahlen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Jungheinrich haben sich am Mittwoch nach Geschäftszahlen mit fast 10 Prozent Plus auf das höchste Niveau seit August erholt. Sie nähern sich damit wieder ihrer einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie.
"Q3-Test bestanden", kommentierte der DZ-Bank-Experte Alexander Hauenstein den Quartalsbericht. "Wir erwarten leicht bessere Analystenschätzungen aufgrund des stärker als gedachten Auftragseingangs."
Jungheinrich-Aktien liegen 2025 nun wieder gut ein Viertel im Plus. Im Juli waren es aber bereits 67 Prozent, bevor eine Gewinnwarnung eine scharfe Kurskorrektur einleitete. Sie endete Mitte Oktober. Inzwischen zeichnet sich eine Bodenbildung ab./ag/zb
