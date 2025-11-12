Jungheinrich Aktie

Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 10:00:38

AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich mit Bodenbildung nach besseren Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Jungheinrich haben sich am Mittwoch nach Geschäftszahlen mit fast 10 Prozent Plus auf das höchste Niveau seit August erholt. Sie nähern sich damit wieder ihrer einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie.

"Q3-Test bestanden", kommentierte der DZ-Bank-Experte Alexander Hauenstein den Quartalsbericht. "Wir erwarten leicht bessere Analystenschätzungen aufgrund des stärker als gedachten Auftragseingangs."

Jungheinrich-Aktien liegen 2025 nun wieder gut ein Viertel im Plus. Im Juli waren es aber bereits 67 Prozent, bevor eine Gewinnwarnung eine scharfe Kurskorrektur einleitete. Sie endete Mitte Oktober. Inzwischen zeichnet sich eine Bodenbildung ab./ag/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Jungheinrich AGmehr Nachrichten