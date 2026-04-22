K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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22.04.2026 11:31:38

AKTIE IM FOKUS: K+S beenden Rücksetzer dank höherer Gewinnprognose

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf mehr Gewinn von K+S (K+S) im laufenden Jahr hat am Mittwoch die Anleger erfreut. Um mehr als fünf Prozent auf 15,57 Euro ging es gegen Mittag mit den Papieren des Düngemittelproduzenten nach oben. Mitte März waren K+S mit fast 19 Euro auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren geklettert. Anschließend gab es einen Rücksetzer.

Das operative Ergebnis (Ebitda) liege im ersten Quartal um ein Viertel über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Marcus Dunford-Castro von Jefferies in einer ersten Reaktion. Der bereinigte freie Mittelzufluss übertreffe die Markterwartung sogar um gut die Hälfte. Die höhere Gewinnerwartung für das Gesamtjahr basiere auf höheren Preisen im Agrarsegment und auf einer guten Kostendisziplin./bek/jha/

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